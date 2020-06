Poetsvrouw luchthaven slachtoffer van zinloos geweld door daloze: 6 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

23 juni 2020

16u20 0 Zaventem Een dakloze man riskeert 6 maanden cel voor slagen en verwondingen. Slachtoffer was een poetsvrouw op de luchthaven, die hem nochtans enkel maar wilde helpen.

De man woonde in de koude wintermaanden op de luchthaven. Toen hij de toiletten wilde binnengaan zag hij enkele koffers voor de ingang staan. Die hinderden hem blijkbaar en hierover maakte hij zijn beklag. De poetsvrouw wilde vervolgens deze bagage verzetten, maar ze kreeg stank voor dank, want de beklaagde vond dat het allemaal wat te traag ging. Prompt duwde hij een winkelkar tegen haar. In de discussie die hierop ontstond gaf beklaagde nog een fikse slag op de schouder van het slachtoffer. Het parket vorderde een gevangenisstraf van 6 maanden. De man kwam niet opdagen ter zitting en dus werd zijn dossier bij verstek behandeld.