Plofkraak bij bpost in Zaventem: onduidelijk of daders buit maakten Robby Dierickx

14 januari 2020

07u19 138 Zaventem Op een filiaal van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is vannacht een plofkraak gepleegd. Het is nog onduidelijk of de daders met geld aan de haal gingen. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, en het labo van de federale politie zijn ter plaatse voor een onderzoek.

“De daders braken een deur van het postkantoor open en bliezen een automaat op”, zegt Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van politiezone Zaventem. “Het is nog onduidelijk of ze dat met gasflessen of met explosieven deden. Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, waren de daders al gevlucht. Momenteel ontbreekt elk spoor van hen. Het is ook nog niet duidelijk of er geld gestolen werd. Het labo voert een onderzoek.”

Bij bpost kan men voorlopig nog niet veel kwijt over de zaak. “Er was een incident rond 4.30 uur, maar we weten nog niet exact wat er gebeurd is”, klinkt het bij een woordvoerder. “Er vielen geen gewonden. Het postkantoor zal de deuren vandaag hoogstwaarschijnlijk niet openen.”

Later meer.