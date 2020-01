Plofkraak bij bpost in Zaventem: daders met onduidelijke som geld aan de haal Robby Dierickx

14 januari 2020

07u19 260 Zaventem Op een filiaal van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is vannacht een plofkraak gepleegd. De daders gingen met een onduidelijke som geld aan de haal. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, en het labo van de federale politie zijn ter plaatse voor een onderzoek. Volgens de eerste vaststellingen bliezen de daders de automaat via een gasontploffing op.

“De daders braken een deur van het postkantoor open en bliezen een automaat op”, zegt Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van politiezone Zaventem. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, waren de daders al gevlucht. Momenteel ontbreekt elk spoor van hen. De camerabeelden zullen geanalyseerd worden. Het labo voert een onderzoek.”

Op de camerabeelden zouden minstens twee daders te zien zijn. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gingen ze met een onbepaalde geldsom aan de haal. “Over het exacte bedrag dat gestolen werd, zal niet gecommuniceerd worden”, klinkt het bij Gilles Blondeau van het parket. “DOVO en het labo hebben de eerste sporenonderzoeken gedaan en daaruit zou blijken dat de explosie veroorzaakt werd door een gasontploffing. Na de explosie namen de daders meteen de vlucht. Het verdere onderzoek zal door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde gevoerd worden.”

Het is de eerste keer dat daders een plofkraak in Vlaams-Brabant plegen. De voorbije maanden werden vooral bankkantoren in Limburg en de Antwerpse Kempen - vaak vlakbij de Nederlandse grens - geviseerd door de daders. “Er zal bekeken worden of er een link is met die feiten”, aldus nog Van Thienen. “Het lijkt me echter sterk dat dit om een eenmalig feit zou gaan.”

Deel muur weggeblazen

Door de impact van de explosie is een deel van de zijmuur van het gebouw weggeblazen. Ook binnen is er heel wat schade. Door de explosie was er een hevige rookontwikkeling en wat brand. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen.

Bij bpost kan men voorlopig nog niet veel kwijt over de zaak. “Er vielen geen gewonden. Het postkantoor zal de deuren vandaag hoogstwaarschijnlijk niet openen.”, klinkt het bij een woordvoerder.