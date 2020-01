Plofkraak bij bpost in Zaventem: buit mogelijk waardeloos nadat inktcassettes ontploffen Robby Dierickx

14 januari 2020

07u19 260 Zaventem Op een filiaal van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is vannacht een plofkraak gepleegd. De daders gingen met een onbekende som geld aan de haal, maar volgens bpost ontploften alle inktcassettes. De kans is dus reëel dat het gestolen geld onbruikbaar is. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO en het labo van de Federale Politie kwamen ter plaatse voor een onderzoek. Volgens de eerste vaststellingen bliezen de daders de automaat via een gasontploffing op.

“Rond 4.30 uur kregen we een oproep binnen van een brandalarm in het postkantoor op de Leuvensesteenweg”, zegt Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van politiezone Zaventem. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, was er een hevige rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer werd opgetrommeld om een brandje in het kantoor te blussen. Al snel bleek echter dat er een plofkraak gepleegd werd. Van de daders, die de voordeur geforceerd hadden, ontbrak bij de aankomst van onze ploegen elk spoor. De camerabeelden zullen geanalyseerd worden. Het labo voert een onderzoek. Op het moment van de plofkraak was het postkantoor nog gesloten. Er vielen dus ook geen gewonden.”

Op de camerabeelden zouden minstens twee daders te zien zijn. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gingen ze met een onbepaalde geldsom aan de haal. “Over het exacte bedrag dat gestolen werd, zal niet gecommuniceerd worden”, klinkt het bij Gilles Blondeau van het parket. “DOVO en het labo hebben de eerste sporenonderzoeken gedaan en daaruit zou blijken dat de explosie veroorzaakt werd door een gasontploffing. Na de explosie namen de daders meteen de vlucht. Het verdere onderzoek zal door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde gevoerd worden.”

Inktcassettes

Volgens bpost heeft het veiligheidssysteem in het kantoor gewerkt. “Want alle inktcassettes in de automaten gingen af”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Concreet betekent dit dat het geld besmeurd werd met inkt, waardoor de kans reëel is dat de gestolen biljetten niet meer gebruikt kunnen worden.

Door de impact van de explosie is er wel heel wat schade in het filiaal langs de Leuvensesteenweg. Zo is zelfs een deel van een muur weggeblazen. “We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat het kantoor enkele dagen dicht zal zijn”, aldus nog Van Speybroeck. “De aangetekende zendingen en pakjes die aanwezig waren in het gebouw werden inmiddels naar het kantoor in buurgemeente Kortenberg gebracht. Klanten die één van de komende dagen een pakje in het kantoor in Zaventem verwachten, zullen dat in een ander filiaal of bij een postpunt moeten ophalen. De klanten zullen hier snel meer informatie over krijgen. Wanneer het kantoor in Zaventem heropend kan worden, is nog niet duidelijk.”

Link met andere plofkraken?

Het is de eerste keer dat daders een plofkraak in Vlaams-Brabant plegen. De voorbije maanden werden vooral bankkantoren in Limburg en de Antwerpse Kempen - vaak vlak bij de Nederlandse grens - geviseerd door de daders. “Er zal bekeken worden of er een link is met die feiten”, aldus nog Van Thienen. “Het lijkt me echter sterk dat dit om een eenmalig feit zou gaan.”