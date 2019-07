Platform Luchthavenregio: “Gezondheid Vlaams-Brabanders even belangrijk als die van Brusselaars” Robby Dierickx

15u17 0 Zaventem “De regeringsonderhandelaars moeten zich engageren voor een duurzame oplossing rond de vliegtuighinder via overleg en dialoog.” Dat laat het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant weten in een reactie op de Brusselse beleidsverklaring. Daarin staat vermeld dat de infrastructuur van Brussels Airport aangepast moet worden aan het Brussels gewest en zijn dichtbevolkte gebieden.

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat bestaat uit burgemeesters van de regio’s Leuven en Halle-Vilvoorde en de deputatie van de provincie, vragen aandacht voor de levenskwaliteit van alle omwonenden van de luchthaven. Daarmee reageren ze op een passage in het Brusselse regeerakkoord over de luchthaven. “De infrastructuur (onder meer de landingsbanen) van de Brussels Airport moet aangepast worden aan de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn dichtbevolkte gebieden”, valt erin te lezen.

“Dit mag niet betekenen dat de baaninfrastructuur uitgebreid wordt zodat het vliegverkeer Brussel zou kunnen ontwijken”, aldus het Platform in een reactie. “Het lijkt alsof het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel wil genieten van de voordelen van de nabijgelegen nationale luchthaven, maar niet wil delen in de lasten. Het is onverantwoord om Brussel tot een no-flyzone uit te roepen en alle lasten op de Vlaams-Brabanders af te wentelen. De gezondheid van een Vlaams-Brabander is even belangrijk als die van de Brusselaar en alle regio’s moeten een billijk en aanvaardbaar deel van de hinder op zich nemen.”

Het Platform vraagt dat alle regeringen zich engageren tot een duurzame oplossing, die bestaat uit een evenwichtige verdeling van de geluidshinder. “Een evenwichtige verdeling is er een waarbij ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deel van deze hinder aanvaardt”, klinkt het nog.