Plannen voor metamorfose Zaventem-Zuid rond: vlottere mobiliteit en meer groen Robby Dierickx

19 februari 2020

16u30 0 Zaventem Verschillende mobiliteitsoplossingen, meer groen en een betere samenwerking: dat zijn de drie pijlers van het plan voor de vernieuwing van bedrijvenzone Zaventem-Zuid. De verouderde industriezone, waar onder meer de Ikea zich bevindt, dateert van de jaren 70 en is dringend aan vernieuwing toe.

In mei 2018 kreeg studiebureau Creosum de opdracht om een masterplan voor industrieterrein Zaventem-Zuid op te stellen. Bijna twee jaar later is dat plan klaar. Het bestaat uit verschillende belangrijke punten. Zo zal men een netwerk van paden op het bedrijventerrein creëren die ervoor zorgen dat de Leuvensesteenweg veilig overgestoken kan worden om op die manier een verbinding te maken met de fietssnelweg en de stations van Zaventem en Nossegem. Bestaande wegen zullen ingericht worden met fiets- en wandelpaden. Daarnaast komen er goed uitgeruste bushaltes en mobipunten, zal er ruimte komen voor groenelementen en zal er geïnvesteerd worden in alternatieve mobiliteitsoplossingen die voor minder wagens moeten zorgen. Het bedrijventerrein zal ook logische en herkenbare toegangen krijgen.

Tewerkstellingspool

“Omdat ruimte in onze provincie schaars en duur is, willen we de bestaande bedrijventerreinen optimaliseren en opwaarderen”, zegt Ann Schevenels (Open Vld), gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning en Economie. “Zaventem-Zuid maakt deel uit van de cluster Noordrand-Zaventem, een belangrijke tewerkstellingspool, en is mede daarom prioritair.”

“Het studiewerk is afgerond, het is nu tijd voor actie”, aldus burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “We starten spoedig met de aanpak van het bedrijventerrein en beginnen met de heraanleg van het openbaar domein aan de Hoge Wei. Als gemeente maken we weldra werk van fiets- en wandelpaden, alsook van een gescheiden rioleringsstelsel. Maar hiermee alleen is de zone niet klaar. Ook de bedrijven kunnen hun terreinen duurzaam maken.”

“In onze meerjarenbegroting hebben we 5 miljoen euro voorzien voor de facelift van Zaventem-Zuid”, vult schepen voor Bedrijventerreinen Bart Dewandeleer (CD&V) aan. “Met dat budget gaan we investeren in nieuwe straten, riolering, voetpaden, fietspaden en duurzame LED-verlichting.”