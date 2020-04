Passagierstoestel met één miljoen mondmaskers op zetels landt op Zaventem Robby Dierickx

08u59 2 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem is woensdag een vliegtuig van de Chinese maatschappij Hainan Airlines met één miljoen mondmaskers aan boord geland. Opvallend: de maskertjes zaten niet in de romp van de Airbus 330, maar lagen in dozen op de afgeplakte passagiersstoelen.

Terwijl de miljoenen mondmaskers voor ons land de voorbije weken steevast met vrachtvliegtuigen naar ons land overgevlogen werden, koos Hainan Airlines er woensdag voor om één van haar passagierstoestellen vol te stouwen met maskertjes. Het toestel kwam van de Chinese luchthaven van Chongqing. Om te voorkomen dat de zetels beschadigd zouden geraken door de opeengestapelde dozen, werden ze volledig met plastic afgeschermd.

“Doordat nagenoeg alle passagiersvluchten geschrapt zijn, verliezen we ook heel wat vrachtcapaciteit”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “Bij elke passagiersvlucht komt namelijk telkens een deel vracht mee. De volvrachtvluchten kunnen die weggevallen capaciteit niet opvangen, dus zijn vliegtuigmaatschappijen creatief om vracht naar ons land te krijgen. Het lossen van zo’n passagierstoestel is evenwel minder evident dan een vrachtvliegtuig. Je kan namelijk niet met paletten werken, maar de dozen moeten één per één via de passagiersdeuren uit het vliegtuig gehaald worden.”

Volgens Brussels Airport was het niet het eerste toestel dat met een volgeladen passagiersruimte op Zaventem landde. “Al is het hoogst uitzonderlijk, zelfs in deze periode”, aldus nog Chioua Lekhli.