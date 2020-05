Participatiemoment ‘Zaventem aan Zet’ tijdelijk online: gemeente wil nagaan hoe inwoners beter met mekaar kunnen samenleven Robby Dierickx

26 mei 2020

13u26 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem lanceert een nieuwe editie van het participatieproject ‘Zaventem aan Zet’. Door het coronavirus plant de gemeente echter geen bijeenkomsten in groep, maar wordt een online discussieplatform opgestart. Thema voor de eerstkomende editie: ‘Samen leven in Zaventem’.

Tijdens het participatiemoment Zaventem aan Zet kunnen inwoners traditiegetrouw ideeën over een bepaald thema geven. In het verleden werden onder meer de thema’s ‘Veiligheid’ en ‘Publieke ruimte voor recreatie’ aangesneden en ditmaal kiest men voor ‘Samen leven in Zaventem’. Daarmee wil het gemeentebestuur van haar inwoners te weten komen hoe ze beter samen kunnen leven, zowel tijdens als na de coronacrisis.

Door de huidige omstandigheden zullen de traditionele participatiebijeenkomsten echter niet kunnen plaatsvinden, maar werd een online discussieplatform opgericht. “We wilden het project toch nu al opstarten, juist omdat ons samen leven er nu wat anders uitziet”, zegt schepen Hamid Akaychouh (CD&V). “En zeker in coronatijden is een hechte samenleving belangrijk. De bijeenkomsten in groepen stellen we uit naar volgend jaar.”

Op deze website kunnen inwoners ideeën geven. Daarnaast zal de gemeente postkaarten verdelen waarop vragen beantwoord kunnen worden. Nadien zal de gemeente bekijken hoe de suggesties verwerkt kunnen worden in het beleid.