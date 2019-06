Parkfeesten opnieuw groot succes WHW

30 juni 2019

16u15 0 Zaventem De jaarlijkse Parkfeesten waren een groot succes. Vele wandelaars genieten van de prachtige omgeving van het kasteel van Sterrebeek.

De welgekende Parkfeesten zijn een uitgelezen moment om kennis te maken met de prachtige tuinarchitectuur van het kasteel in het centrum van Sterrebeek. Het weer gooide geen roet in het eten aangezien er geen regen was en het niet meer zo drukkend warm was als de dag ervoor. Vooral de indrukwekkende rozentuin deed het goed bij de dagjesmensen. Er was echter meer dan de mooie omgeving. Jong en oud kon een hapje eten of deelnemen aan de ambachtenmarkt.