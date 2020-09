Parkeren op Kerkplein binnenkort beperkt gratis voor alle Zaventemnaars Robby Dierickx

23 september 2020

11u24 0 Zaventem Zaventemnaars zullen binnenkort gratis kunnen parkeren op het Kerkplein, zij het voor maximaal vier uur. Dat liet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) op de gemeenteraad weten na een vraag van oppositiepartij N-VA. Wanneer de maatregel in voege gaat, is evenwel nog niet duidelijk.

Het was oppositiepartij N-VA die maandagavond tijdens de gemeenteraad vroeg om het Kerkplein gratis te maken voor de inwoners van deelgemeente Zaventem. De partij stelde voor om de inwoners een hele dag gratis te laten parkeren op het Kerkplein en na een evaluatie het gratis parkeren ook voor de inwoners van deelgemeenten Nossegem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe mogelijk te maken.

“Wij hadden al langer het idee om de parkeersituatie op het Kerkplein aan te passen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “We wilden namelijk het hele parkeerplan in onze gemeente evalueren, maar door de coronacrisis werd dat uitgesteld. Maar het lijkt ons inderdaad goed om het parkeren op het Kerkplein gratis te maken en daarom koppelen we dit los van de evaluatie van het parkeerplan, al denken we er ietwat anders over dan N-VA. Zo willen we meteen alle inwoners van groot-Zaventem gratis laten parkeren. Niet onbeperkt, maar dagelijks maximaal vier uur. De inwoners zullen een speciaal vignet krijgen, maar zullen ook wel hun parkeerschijf moeten leggen zodat de parkeerwachter weet hoelang ze er al staan.”

Wanneer de nieuwe maatregel in voege treedt, is nog niet duidelijk. De gemeente is momenteel met de administratie bezig.