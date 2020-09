Parkeer- en taxibedrijven krijgen één kwartaal belastingkorting door coronacrisis Robby Dierickx

24 september 2020

10u41 0 Zaventem Door de coronacrisis en de zware gevolgen ervan op de luchthaven kregen de parkeer- en taxibedrijven in Zaventem het tussen 15 maart en 15 juni zwaar te verduren. Daarom heeft het schepencollege van Zaventem beslist om die bedrijven één kwartaal belastingkorting te geven.

“Tussen 15 maart en 15 juni lag Brussels Airport nagenoeg volledig plat”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “Daardoor hadden de parkeer- en taxibedrijven op ons grondgebied ook een pak minder inkomsten, aangezien er amper reizigers op Zaventem waren. We vonden het onlogisch dat die bedrijven dan wel de volle belastingspot moesten betalen voor een periode waarin ze amper inkomsten hadden. Daarom hebben we beslist om hen één kwartaal belastingkorting te geven. Voor de parkeerbedrijven wordt de tussenkomst per bedrijf wel afgetopt op 250.000 euro om alles budgettair onder controle te houden. Met deze maatregel steunen we de bedrijven die heel zwaar getroffen zijn door de lockdown van de luchthaven en die een belangrijk onderdeel vormen van het economisch weefsel van onze gemeente.”

3 miljoen euro

Jaarlijks ontvangt de gemeente zowat 10 miljoen euro belastingen dankzij de aanwezigheid van de luchthaven op haar grondgebied. Dit jaar verwacht schepen Dewandeleer dat de impact van corona op belastinginkomsten en maatregelen ten voordele van de handelaars zowat 3 miljoen euro bedraagt. Eerder kregen bijvoorbeeld ook al de belastinginkomsten van de hotels een flinke deuk, aangezien die berekend worden per geboekte hotelkamer. Door de lockdown was slechts een fractie van de kamers geboekt, waardoor hotels een pak minder belastingen moesten betalen. “Die 3 miljoen minder belastinginkomsten vangen we op met de 3 miljoen euro overschot van vorig jaar”, aldus nog Dewandeleer. “Onze begroting krijgt door corona een flinke klap, maar we hebben onze rekening gemaakt en we kunnen dit aan. Het spreekt uiteraard voor zich dat deze situatie geen jaren meer mag duren.”