Park Mariadal donderdag opnieuw decor van sport, muziek en plezier RDK

08 augustus 2019

09u44 0 Zaventem Op donderdag 15 augustus staat traditiegetrouw de jogging Dwars door Zaventem op de agenda. Maar niet alleen sportievelingen zijn welkom in het Park Mariadal, want met Kids@Park en Pop@Park komen ook kinderen en muziekliefhebbers aan hun trekken. Zo staan onder meer Milo Meskens en Gers Pardoel er op het podium.

Het is al de 36ste editie van de jogging Dwars door Zaventem. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5, 10 en 21 kilometer. Voor kinderen zijn er loopwedstrijden van 300 en 600 meter én 1 kilometer. De allerkleinsten kunnen deelnemen aan de karamellenloop. Daarnaast zijn er ook verschillende wandel- en fietstochten. Voor de kinderen is er in het park heel wat kinderanimatie.

’s Avonds is het al muziek wat de klok slaat. Met Milo Meskens en Gers Pardoel haalt de organisatie twee toppers naar Zaventem. Daarnaast staan ook Isadore, Pluto was A Planet, Epsilon en dj Steff op het podium.