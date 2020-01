Oude vertrekhal Zaventem omgetoverd tot grote evenementenhal Renovatie van Skyhall nam drie jaar in beslag Robby Dierickx

29 januari 2020

20u05 4 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem is woensdagavond de gerenoveerde Skyhall – de oude vertrekhal – ingehuldigd. Vanaf maart zal de gigantische zaal als evenementenhal dienen. Voorlopig zal dat echter wel alleen voor bedrijfsevenementen zijn. In de zaal is plaats voor 3.000 mensen.

Het was in 1956 naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling, die twee jaar later in Brussel plaatsvond, dat de vertrekhal in sneltempo gebouwd werd. Die kwam er omdat de toenmalige infrastructuur in Melsbroek niet langer voldeed aan de noden om het verwachte aantal bezoekers van de Expo ’58 te ontvangen. Toen in 1994 de nieuwe vertrekhal en pier B in gebruik werden genomen, kwam de Skyhall grotendeels leeg te staan. Drie jaar geleden besloot Brussels Airport de voormalige vertrekhal volledig te renoveren en om te vormen tot een evenementenzaal. Nu zijn die renovatiewerken, op enkele kleine afwerkingen na, klaar.

2.900 vierkante meter

Woensdagavond werd de Skyhall tijdens een nieuwjaarsreceptie officieel ingehuldigd. De nieuwe evenementenhal heeft op het voormalige aankomstniveau een oppervlakte van 2.900 vierkante meter, op het vertrekniveau is dat 3.200 vierkante meter. “De architecten van toen hebben de hal ontworpen als een open ruimte die baadt in het licht om de reizigers en de bezoekers een mooi zicht te bieden op de luchthavenactiviteiten”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Om de geschiedenis van deze locatie te eren, was het voor Brussels Airport uiterst belangrijk om bij de renovatie het originele uitzicht van de Skyhall te behouden, en meer bepaald het iconische plafond, en tegelijkertijd moderne en energiezuinige materialen te gebruiken.”

3.000 personen

Vanaf maart verhuurt Brussels Airport de zaal voor tal van evenementen. Voorlopig zal dat echter wel alleen voor bedrijven het geval zijn. Mogelijkheden zijn lezingen, tentoonstellingen, bedrijfsfeesten en privéconcerten. In de Skyhall is plaats voor 3.000 mensen, maar voor kleinere evenementen kunnen ook het voormalige aankomst- of vertrekniveau apart gehuurd worden.

“We zijn ervan overtuigd dat deze opmerkelijke hal al snel een toplocatie zal worden voor tal van prestigieuze nationale en internationale evenementen”, aldus nog Arnaud Feist. “De Skyhall is echt een unieke plek. Er zijn maar weinig evenementenlocaties die tegelijkertijd zicht bieden op de landingsbanen en op de vertrek- en aankomsthallen.”

Milieuvriendelijk

Bij de renovatiewerken hield de luchthaven rekening met het milieu. Zo werd bij de vervanging van de grote glaspartij gekozen voor hoogrendementsglas. Daarnaast zorgden het warmterecuperatiesysteem en de ledverlichting ervoor dat het complex milieuvriendelijk gemoderniseerd werd.

Wie een evenement in de Skyhall wil organiseren, kan meer informatie inwinnen en een reservatie maken via skyhall-events@brusselsairport.be.