Oude populieren langs voetbalveld SK Nossegem gekapt: “Voorkomen dat boom op voetballertje valt” Robby Dierickx

06 februari 2020

09u17 0 Zaventem Achter de doelen op het voetbalveld van SK Nossegem zijn de voorbije dagen enkele tientallen oude populieren gekapt. De kapwerken kwamen er om veiligheidsredenen. “We wilden namelijk voorkomen dat één van de bomen op een voetballertje zou vallen”, zegt voorzitter Piet Ockerman.

De werken werden in opdracht van Brussels Airport – eigenaar van de gronden van SK Nossegem – uitgevoerd. “We hadden een tijdje geleden een boomchirurg ingeschakeld en die liet ons weten dat de populieren al vijftig jaar oud waren, waardoor ze een potentieel gevaar vormden bij stormweer. De voorbije jaren hadden we al enkele zieke bomen weggehaald, maar nu werd ons aangeraden om ze allemaal te laten kappen. Omdat we geen risico wilden lopen dat één van de bomen bij een hevige windvlaag op een voetballertje zou vallen, werd beslist om de bomen weg te laten halen.”

In de plaats komt binnenkort een bladhoudende haag. “Daarnaast zal Brussels Airport aan boomcompensatie doen”, aldus nog Ockerman. “Met andere woorden: er zal een locatie gezocht worden om andere bomen te planten.”