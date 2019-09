Oude papierfabriek wordt hotspot voor design: “Zelfs al een stoel voor Kim Kardashian gemaakt” JCV

08 september 2019

16u42 2 Zaventem Verstopt achter enkele andere gebouwen in de Fabriekstraat in Zaventem staat het nieuwe Zaventem Ateliers, een ruimte waar designers en ambachtslui hun ding kunnen doen. Dat alles in een uniek decor: de oude papierfabriek ‘Grellingen’, die volledig gerenoveerd werd en nu voor 6.000 vierkante meter aan ruimte biedt aan ateliers voor exclusieve ambachtswerkers.

Een van de ambachtslui die onderdak vond in Zaventem Ateliers is Arno Declercq uit Leuven. Hij ontwerpt en maakt meubels, onder meer stoelen, tafels en zetels. “Ik heb hier de kans gekregen om iets op te bouwen”, zegt hij. “Wij werken vooral voor internationale klanten en in een hoger prijssegment, maar alles wordt dan ook met de hand gemaakt. Morgen komt er hier een klant uit Chicago langs. Een van onze stoelen is ondertussen zelfs tot in het huis van Kim Kardashian en Kanye West geraakt.”

Declercq boekt in die mate succes dat hij Zaventem Ateliers binnenkort alweer verlaat. “We willen uitbreiden en dan zitten we hier te klein”, zegt hij. “Spijtig, want we zaten hier heel goed. De luchthaven is vlakbij en er zijn in de buurt veel leveranciers. Aan dit soort ruimtes is in het hele land gebrek trouwens. Er zijn zelfs mensen van Kortrijk die hier hun plekje hebben.”

Ambacht

De man achter het hele project is Lionel Jadot, zelf het kind van ambachtsmensen. “Mijn familie is al zes generaties aan het werk als fabrikanten van zetels en canapés”, zegt hij. “Het zit me dus in het bloed. Ik ben heel toevallig op dit gebouw gevallen. Ik stond in de file op de Ring en zag de daken van deze fabriek. Daarna ben ik ernaar op zoek gegaan in Zaventem en toen ik het gebouw zag, was ik meteen verliefd.”

Jadot zelf was toen op zoek naar een nieuwe ruimte voor zijn eigen kantoren. De oude papierfabriek kwam dan ietwat te groot uit. “Vandaar het idee om ruimte te geven aan andere designers en ambachtslui”, zegt hij. “Hier kunnen ze hun eerste stappen zetten, al bieden we ook onderdak aan gevestigde waarden. De bedoeling is om artiesten en designers met verschillende specialiteiten samen te brengen. Ik zie nu welke spannende samenwerkingen dat allemaal oplevert. Het is hier een echte creatieve hub. We hebben hier ook een heel internationaal publiek: met Fransen, Belgen, Portugezen en Bulgaren.”

Upcycling

Het gerenoveerde gebouw is nu een jaar open en kon bezocht worden voor Open Monumentendag. De renovatie ervan is bijzonder geslaagd. “Ik heb geprobeerd om de ziel van het gebouw te bewaren”, zegt Jadot. “Zo veel mogelijk materiaal is bewaard. Zo hebben we beschadigde dakbalken verwerkt in onze bureaus. De radiotoren komen van een andere werf en hebben we door upcycling hier geplaatst. Ze zouden anders op het stort zijn beland. De bedoeling was het er niet te laten uitzien als een renovatie, maar om de oude look te bewaren.”

In het gebouw wordt alleen geproduceerd, er is geen showroom. “Wij zitten hier op het snijpunt van design, kunst en ambachtswerk”, zegt Jadot. “Iets wat steeds populairder wordt bij internationale verzamelaars. Het klopt dat zoiets niet goedkoop is, maar als je ziet dat sommige mensen hier met drie man vier maanden lang aan een tafel werken, dan snap je dat dat niet voor niets is.”