Oude gemeenteschool ruimt plaats voor sociale en betaalbare woningen Leerlingen verhuisden drie jaar geleden naar ultramodern gebouw wat verderop Robby Dierickx

06 oktober 2020

16u00 1 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat de oude gemeenteschool in de Desmedtstraat verkopen. Drie jaar geleden verhuisden de leerlingen naar een ultramodern schoolgebouw wat verderop. Hoewel er op papier nog niets vast ligt, is het wel al duidelijk dat de site het decor zal worden van een mix van sociale en betaalbare woningen. De gemeente zoekt nog een oplossing voor De Zoekmand, de vzw die onderdak heeft in het pand.

Het was een werk van lange adem, maar drie jaar geleden verhuisden de kleuters en leerlingen van de gemeenteschool van Zaventem naar de nieuwbouw op de hoek van de Desmedtstraat met de Diegemstraat. Tot dan zaten de kinderen op twee verschillende vestigingen: een deel in de oude schoolgebouwen in de Desmedtstraat en een deel in containerklassen in het Alex Feldheimpark. Wegens plaatsgebrek in de Desmedtstraat werden die containerklassen begin jaren 90 in het park geplaatst, met als bedoeling op korte termijn een nieuw schoolgebouw neer te poten. Uiteindelijk was het tot 1 september 2017 wachten op de verhuis naar het ultramoderne complex.

Bouwgrond

Na de verhuis liet de gemeente aanvankelijk weten dat het schoolgebouw verkocht zou worden, maar enkele maanden later kwam het schepencollege op die beslissing terug als gevolg van de goede begrotingsresultaten. Maar nu gaat het gebouw dan toch onder de (sloop)hamer. “Het moet nog door het schepencollege gefinaliseerd worden, maar het staat vast dat de oude school te koop komt te staan”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Wat er in de plaats zal komen, valt nog af te wachten. Feit is dat het om bouwgrond gaat, dus het is wel de bedoeling dat er gewoond kan worden. In welke vorm dat zal zijn, hangt af van de koper. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben alvast interesse getoond. Volgens mij is het ook de ideale locatie om een project voor sociaal en betaalbaar wonen te realiseren.”

(Lees verder onder de foto)

Nieuw onderdak voor vzw gezocht

Dat de school nu wel te koop komt te staan, in tegenstelling tot de beslissing van bijna drie jaar geleden, heeft volgens schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) te maken met het feit dat het gebouw nu bijna volledig leeg staat. “Begin 2018 was er eigenlijk geen reden om het pand te verkopen aangezien onder meer de integratiedienst, het Huis van het Kind en De Zoekmand er onderdak hadden. Maar nu die eerste twee begin september verhuisden naar de Quinkenstraat en we ook een oplossing zoeken voor De Zoekmand, is er geen reden meer om de oude school te behouden. Het zou immers geen goed beleid zijn om een leegstaand gemeentelijk gebouw in onze vastgoedportefeuille te houden zonder dat we er nog een nieuwe invulling voor hebben.”

Schepen van Welzijn Dirk Philips (Open Vld) benadrukt dat er volop naar een oplossing voor De Zoekmand, de vzw die jaarlijks zowat 1.000 voedselpakketten verdeelt, gezocht wordt. “We hopen binnen enkele weken te landen zodat niets de verkoop van de school nog in de weg staat.”