Oud vredegerecht nog niet verkocht, maar onzekerheid over toekomst tweedekanshoekje blijft Nog geen nieuwe locatie voor kringloopwinkeltje dat eind september mogelijk uit gebouw moet Robby Dierickx

02 september 2019

15u23 2 Zaventem Heeft het Zaventemse tweedekanshoekje nog een toekomst of niet? Het kringloopwinkeltje moet normaal gezien eind deze maand het oude vredegerechtsgebouw in de Vilvoordelaan verlaten omdat de gemeente het pand wil verkopen. Een nieuwe locatie is er evenwel nog niet. De gemeente laat nu weten dat het tweedekanshoekje er mogelijk toch wat langer kan blijven omdat er nog geen bod op het gebouw kwam.

In maart besliste het schepencollege van Zaventem dat het oude vredegerechtsgebouw – dat eigendom is van het OCMW – verkocht en afgebroken zou worden. In de plaats komen hoogstwaarschijnlijk een handelszaak en appartementen. Het gebouw verkeert al enkele jaren in een erbarmelijk staat en stond een tijdlang leeg nadat het vredegerecht midden 2015 naar een pand langs de Leuvensesteenweg verhuisde. Anderhalf jaar geleden startten enkele buren echter met een moestuinproject in de tuin achter het gebouw en vandaag heeft ook het tweedekanshoekje er onderdak. De gemeente beloofde in de lente mee op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de twee initiatieven, maar een oplossing is er nog niet.

“En eind deze maand moeten we het gebouw in principe verlaten”, zegt Anne Lisson, één van de initiatiefnemers van het tweedekanshoekje. “Volgens de laatste informatie moet het pand eind september helemaal leeg zijn. Op zaterdag 28 september openen we voorlopig dan ook voor de laatste keer de deuren van ons kringloopwinkeltje. De plannen voor een verhuis naar de nieuwe scoutslokalen in de Imbroekstraat zijn inmiddels opgeborgen. Een verhuis naar daar zagen we trouwens niet echt zitten. Nu zitten we in het centrum van Zaventem en we willen niet naar een uithoek van de gemeente verhuizen.”

Spijtige zaak

Volgens Anne Lisson is de kans reëel dat er binnenkort een einde komt aan het tweedehandshoekje. “Een spijtige zaak, want elke zaterdag brengen mensen hier spullen binnen en wordt er ook wat verkocht”, klinkt het. “De gemeente heeft ons vorige maand laten weten dat er nog naar een oplossing gezocht wordt, maar voorlopig komt er maar weinig van in huis. De voorstellen die we zelf doen – zoals een verhuis naar het leegstaande gebouw waarin de bibliotheek tot voor kort onderdak had – worden steevast afgeketst. Hopelijk komt er toch nog snel een oplossing uit de bus. Niet alleen voor ons, maar ook voor het moestuinproject van enkele buren.”

Moestuinproject

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zegt dat het momenteel nog onduidelijk is of het gebouw eind deze maand al leeggemaakt moet worden. “We hadden in maart een principieel akkoord dat de organisaties er eind september weg moesten, maar vandaag is het gebouw nog niet verkocht. We zullen dus bekijken of ze nog wat langer kunnen blijven. Voor het moestuinproject is de verhuis naar een andere locatie ondertussen wel zo goed als rond, voor het tweedekanshoekje zijn we nog volop met de zoektocht naar een ander onderkomen bezig. Maar ook dat komt zeker in orde. De kringloopwinkel heeft dus zeker nog een toekomst.”