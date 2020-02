Oubollig De Beusscherplein krijgt eind volgend jaar opfrisbeurt Robby Dierickx

19 februari 2020

12u41 0 Zaventem Het De Beusscherplein in Sterrebeek, dat er – in tegenstelling tot de vernieuwde Mechelsesteenweg – wat oubollig bij ligt, krijgt eind volgend jaar een opfrisbeurt. De gemeenteraad heeft het licht voor die werken op groen gezet. Watermaatschappij Farys krijgt de opdracht om een ontwerp te maken. Voor de uitbaters van Frituur A&A werd ondertussen al een oplossing gevonden.

Enkele jaren geleden nam het Agentschap Wegen en Verkeer de Mechelsesteenweg in Sterrebeek onder handen. “Om de hinder toen wat te beperken, werd beslist om het De Beusscherplein te laten voor wat het was”, zegt schepen van Openbare Werken Martine Robberechts (Open Vld). “Tijdens de werken konden klanten van de vele handelszaken in het centrum hun wagen kwijt op het plein. Nu de werken op de Mechelsesteenweg al een tijdje achter de rug zijn, vinden we het hoog tijd dat het oubollige De Beusscherplein aangepakt wordt.”

Parkeren en groen

Voor de werken geeft de gemeente watermaatschappij Farys de opdracht om alles in goede banen te leiden. “De komende maanden zal Farys een ontwerp uitwerken”, aldus nog Robberechts. “Als gemeente willen we dat er nog steeds geparkeerd kan worden op het plein, maar er moet ook ruimte voor groen komen. Farys zal ook meteen voor een gescheiden rioleringsstelsel zorgen. Als alles volgens plan verloopt, dan starten de werken in september 2021.”

Frituur A&A

Ondertussen bereikte de gemeente al een akkoord met de uitbaters van Frituur A&A op het plein. “Zij krijgen na afloop van de werken ofwel een andere plek op het vernieuwde plein of ze krijgen onderdak in een handelspand in de omgeving. Welke optie het zal worden, zal in de toekomst moeten blijken. De uitbaters krijgen in ieder geval een vergunning om tot eind 2021 op hun vertrouwde plaats op het De Beusscherplein te blijven”, besluit de schepen.