Orchestra Zaventem blijft (voorlopig) open, maar er sneuvelen wel 10 jobs Robby Dierickx

16 januari 2020

13u35 0 Zaventem Baby- en kinderkledingketen Orchestra-Prémaman gaat 34 van haar 53 winkels sluiten. Vooral winkels in Vlaanderen moeten dicht, maar het filiaal in Nossegem zou wel open blijven. Toch sneuvelen ook daar jobs, zij het bij de ondersteunende diensten.

In november kondigde het bedrijf de sluiting van 12 Belgische winkels aan, maar woensdag geraakte bekend dat het er uiteindelijk 34 zullen worden. Daardoor zullen er binnenkort slechts 19 winkels van Orchestra-Prémaman over blijven. Nagenoeg alle winkels in Vlaanderen verdwijnen. “Maar Zaventem zou toch open blijven en alle personeelsleden die in het filiaal werken, zullen hun job kunnen behouden”, zegt Sven De Scheemaeker van ACV Plus. De winkel in deelgemeente Nossegem is één van de grootste babyspullenwinkels van Europa en opende pas in augustus 2014 de deuren. Ook de winkel in Mechelen blijft open.

Tien ontslagen

In de Nossegemse winkel mogen alle personeelsleden hun job dan wel behouden, bij de ondersteunende diensten in de burelen achter de winkelruimte is dat niet het geval. “Daar werken momenteel 13 mensen”, gaat Sven De Scheemaeker verder. “Slechts drie van hen zullen hun job behouden. Eén op directieniveau en twee anderen van de ondersteunende diensten. Dat er tien mensen moeten vertrekken, baart ons zorgen. We stellen ons de vraag of dit op lange termijn wel houdbaar is.”

Volgende week zitten de directie en de vakbonden van Orchestra-Prémaman samen rond de tafel. Ook de week erop staan gesprekken gepland. De sluiting van de winkels is het gevolg van een herstructurering van de Belgische tak van het Franse moederbedrijf. In het slechtste geval verdwijnen in ons land 220 banen.