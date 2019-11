Optimalisatie bedrijventerrein Zaventem-Zuid kost gemeente 4,5 miljoen Robby Dierickx

26 november 2019

15u59 1 Zaventem Binnen twee jaar wil het schepencollege bedrijvenzone Zaventem-Zuid, tussen de brandweerkazerne en de Weiveldlaan, in een nieuw jasje steken. Nu de optimalisatiestudie achter de rug is, heeft de gemeente rioolbeheerder Farys aangemaand om de procedures voor de heraanleg op te starten. De werken zullen in totaal zowat 4,5 miljoen euro kosten.

Concreet krijgt het bedrijventerrein dat momenteel niet echt uitnodigend is voor zwakke weggebruikers fiets- en voetpaden. “Daarnaast komt er ook een gescheiden riolering”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “We willen hiermee inzetten op een toekomstgericht en duurzaam bedrijventerrein, alsook ingaan op de vragen vanuit de bedrijven zelf. Het wordt een heuse verbetering die de talrijke werknemers kan aanmoedigen ecovriendelijke vervoersmodi te gebruiken.”

Riolering uit Kleine Beek halen

Na twee jaar van studies verwacht schepen van Openbare Werken Martine Robberechts (Open Vld) dat de werken binnen twee jaar kunnen starten. Volgens haar collega-schepen Bart Dewandeleer (CD&V) heeft het project ook als doel de Kleine Beek in Nossegem af te koppelen. “Daar plannen we ingrijpende werken door de riolering uit de beek te halen. Op die manier hopen we een belangrijke bijdrage te leveren tot de doelstelling om te beschikken over beken met zuiver regenwater.”

Overstromingsgevaar

Burgemeester Holemans laat weten dat deze ingrepen het overstromingsgevaar in verschillende wijken zullen terugdringen. “Bepaalde straten in het centrum van Zaventem, zoals de Hector Henneaulaan, zullen hierdoor beter beschermd worden tegen toekomstige overstromingen. We hopen dat we met deze verbeteringen ook het Agentschap Wegen en Verkeer warm krijgen om de Leuvensesteenweg verder aan te passen met degelijke fietspaden.” Die plannen liggen al jaren onaangeroerd op tafel.