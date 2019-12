Oppositiepartij N-VA juicht studie rond sluipverkeer toe, maar huivert van idee rond ondertunneling Parklaan Robby Dierickx

19 december 2019

09u39 0 Zaventem Dat er een studie komt om het sluipverkeer in Zaventem terug te dringen, kan oppositiepartij N-VA alleen maar toejuichen. Maar dat de plannen om de Parklaan te ondertunnelen en een ondergrondse parking onder het Kerkplein te bouwen nog niet begraven werden, jaagt de gemeenteraadsleden van N-VA de gordijnen in. “Een megalomaan project dat de parkeerdruk in de straten zal doen stijgen”, klinkt het.

Eerder deze week maakte het Zaventemse schepencollege bekend dat het een studiebureau inschakelt om het sluipverkeer in de gemeente in kaart te brengen, met als doel verkeersluwe dorpskernen te creëren. “Zo’n studie kan zeker helpen om de problematiek aan te pakken”, vindt Erik Rennen (N-VA). “Het feit dat ook de schoolomgevingen duidelijk in kaart gebracht worden, is een zeer goede zaak. Maar dat de meerderheid ook de megalomane plannen van de burgemeester om een tunnel onder de Parklaan aan te leggen en een ondergrondse parking op het Kerkplein te bouwen genegen is, begrijpen we niet.”

Geen garantie

“Zo’n tunnel en parking zouden tientallen miljoenen euro’s kosten, geld dat de meerderheid niet heeft ingeschreven in de meerjarenplanning”, vult gemeenteraadslid Roger Artois (N-VA) aan. “De burgemeester hoopt op de hulp van hogere overheden, maar de Parklaan is een gemeenteweg. De vraag is dus eerst en vooral óf de Vlaamse overheid effectief zou willen bijspringen. Indien niet, dan dreigt een financiële kater voor onze gemeente. Bovendien is er geen enkele garantie dat een tunnel sluipverkeer zal weren, integendeel.”

Gemeenteraadslid Tom De Vits (N-VA) vreest dat de ondergrondse parking de parkeerdruk in de straten rondom het Kerkplein alleen maar zal verhogen. “Want wie gaat voor de parking betalen als er wat verderop gratis geparkeerd kan worden? De kans is dus reëel dat er ook in die straten betalend parkeren ingevoerd zal worden. We zijn wel het idee van een nieuwe, moderne en veiligere inrichting van het Kerkplein genegen.”

Externe partners

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zei eerder deze week nog dat de ondertunneling en de ondergrondse parking nog onderzocht moeten worden en dat er naar externe partners gezocht zal worden wil men de plannen realiseren.