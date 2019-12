Opdrachtgever drugssmokkel ontkent alles...maar wordt toch veroordeeld WHW

23 december 2019

15u29 0 Zaventem Een Nigeriaanse man en vrouw die betrapt werden op drugssmokkel, zijn veroordeeld tot gevangenisstrraffen van 46 en 40 maanden. De vrouw werd op de luchthaven opgepakt met 98 boleta’s cocaïne in haar lichaam en wees de man aan als haar opdrachtgever. Die ontkende elke betrokkenheid maar volgens de rechtbank had hij wel degelijk een leidende rol.

De vrouw was op 6 september opgemerkt door de douane toen ze op het punt stond een vlucht te nemen naar Helsinki. Terwijl de agenten haar staande hielden, kwam de man vragen wat er scheelde. Toen de douaniers daarop vaststelden dat beiden hun vliegticktets samen hadden gekocht, sloegen ze beide personen in de boeien.

De vrouw bleek 98 boleta’s te hebben geslikt en uit het onderzoek bleek dat ze de laatste maanden herhaaldelijk vanuit Milaan, via Brussel naar Helsinki was gereisd. De man had diezelfde reis sinds 2017 ook al herhaaldelijk gemaakt, telkens voor zeer korte verblijven, en had de laatste maal zelfs samen met de vrouw gereisd. Daarbij had hij ook hun beider vliegtickets geboekt en verkocht maar hij bleef erbij dat hij de vrouw amper kende.

De vrouw wees in een eerste verhoor een zekere ‘Ross’ aan als haar opdrachtgever maar in haar allerlaatste verhoor gaf ze toe dat de man die samen met haar was opgepakt, haar opdrachtgever was.

“Hij heeft haar geronseld in Italië omdat hij wist dat ze geldproblemen had”, pleitte haar advocaat. “Hij heeft de afgelopen maanden, terwijl ze in voorlopige hechtenis zaten, een hoop beloftes gedaan maar omdat die niet zijn nagekomen, heeft mijn cliënte beslist de waarheid te vertellen.” De man bleef bij hoog en bij laag elke betrokkenheid bij de drugsmokkel ontkennen maar werd, als leidinggevend figuur, veroordeeld tot 46 maanden cel. De vrouw, die in Italië al veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, kreeg 40 maanden cel.