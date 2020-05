Op zeilboot ‘gevangen’ Antwerpse snakte naar Belgisch biertje, dus sturen Sterrebeekse brouwers haar MAK-biertjes op Robby Dierickx

Al weken zit de Antwerpse zeilster Veronique Claus gevangen op haar zeilboot in Lissabon. Een gevolg van de lockdown in Portugal. Enkele weken geleden liet ze weten dat ze vooral een Belgisch biertje miste. En dus stuurden de tien vrienden van MAK Brewery in Sterrebeek haar een pakketje met acht MAK-biertjes op.

Veronique Claus biedt al jaren zeilcursussen aan op het eiland Culatra in de Portugese Algarve-streek. Midden maart vertrok ze van op het eiland en kreeg ze te horen dat ze in elke jachthaven zou mogen aanmeren omdat ze zich in Portugese wateren bevond. Korte tijd later werd ze toch overal geweigerd omdat ze niet onder de Portugese vlag vaart en dus als ‘buitenlands grondgebied’ beschouwd wordt. Daarop besliste ze om verder te varen naar Lissabon, waar ze haar anker op de rivier Taag uitgooide. Sindsdien zit ze ‘gevangen’ op de boot.

Haar verhaal bereikte ook de tien vrienden van de Sterrebeekse brouwerij MAK Brewery. “Eén van ons zit ook in de zeilsector en kon via-via contact leggen met Veronique”, zegt Wouter Oers. “Ze vertelde ons dat ze het goed stelde, maar dat ze een frisse Belgische pint miste. Daarop besloten we acht MAK-biertjes op te sturen. Eind vorige week ontving ze ons pakketje en ze stuurde ons meteen een filmpje om ons te bedanken.”

Benen strekken

“Het is echt een lekker biertje”, laat Veronique weten. “Na zo’n lange periode zonder een echt Belgisch biertje deed het bijzonder veel deugd om een MAK te drinken (lacht). Ik denk eraan om het hier in Portugal te promoten.”

Ondertussen moet de Antwerpse nog even wachten alvorens ze weer zonder zorgen aan land mag. “Ik krijg hier elke week politie over de vloer. Telkens met andere regeltjes. Inmiddels heb ik al heel wat mails gestuurd in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen en uiteindelijk kreeg ik antwoord van het kabinet van de president en van de eerste minister. Sindsdien ga ik om de twee dagen aan land om inkopen te doen en even de benen te strekken. Je merkt wel dat het leven zich stilaan herneemt, al moet iedereen wel een mondmasker dragen.”