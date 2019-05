Ook vandaag nog staking bij Swissport Cargo Robby Dierickx

07u13 0 Zaventem De staking die gisteren plots uitbrak bij afhandelaar Swissport op de luchthaven van Zaventem gaat ook vandaag verder. De werknemers van de cargoafdeling legden het werk dinsdagmiddag neer omdat er bij renovatiewerken mogelijk asbest is vrijgekomen. Deze voormiddag zitten de vakbonden en de directie normaal gezien samen. Voor passagiersvluchten is er geen hinder.

Volgens de vakbonden werden bij inspecties asbestdeeltjes op verschillende plaatsen gevonden. “Swissport Cargo nam niet de nodige voorzorgsmaatregelen zodat het risico bestaat dat werknemers in contact zijn gekomen met asbestdeeltjes”, lieten de christelijke en socialistische vakbond dinsdag in een gemeenschappelijk front weten. De bonden vinden dat Swissport te lichtzinnig omspringt met de gezondheid van de werknemers en eisen garanties voor het verdere verloop van de renovatiewerken en voor de werknemers die mogelijk in aanraking zijn gekomen met asbest. Het personeel van de cargoafdeling legde dinsdag uit onvrede het werk neer. Ook afgelopen nacht werd er niet gewerkt en dat is ook deze voormiddag het geval.

Rond 9 uur zitten de directie en de vakbonden van Swissport Cargo normaal gezien rond de tafel. Volgens de directie werden de werken meteen stilgelegd toen de asbest ontdekt werd. Bovendien zou er geen asbest aangetroffen zijn op de werkvloer.