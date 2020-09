Ook klas GO!-Atheneum in quarantaine na positieve klasgenoot Robby Dierickx

15 september 2020

15u05 1 Zaventem Na Na secundaire school Zavo in Zaventem zitten nu ook leerlingen van één klas in het nabijgelegen GO!-Atheneum in quarantaine nadat één van hen positief testte op het coronavirus. Om welke klas het gaat, wil de directie niet kwijt.

“Vorige week donderdag kregen we het bericht dat één van de leerlingen positief getest had op het coronavirus”, zegt directrice van het GO!-Atheneum in Zaventem. “We hebben meteen de procedure gevolgd en dus zit de hele klas momenteel in quarantaine. De leerlingen krijgen de komende twee weken afstandsonderwijs.”

Voorlopig moet geen van de leerkrachten in quarantaine. “De leerlingen dragen immers de hele dag een mondmasker en hebben geen nauw contact met de leerkrachten”, aldus nog Walraevens. “Is dat wel het geval, dan moeten ook de betrokken leerkrachten thuis blijven.”

Code oranje

Enkele dagen geleden was er ook wat paniek over een mogelijk positief geval in de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe, maar dat bleek uiteindelijk vals alarm te zijn. De betrokken leerling testte negatief. “We volgen de situatie in onze scholen op de voet op en zitten regelmatig samen”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld). “Voorlopig is het hier nog code geel, maar alles is klaar om de scholen bij een eventuele opschaling naar code oranje vlot te laten werken.”