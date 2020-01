Onverwachte hoogdag voor vliegtuigspotters: grootste Amerikaanse legervliegtuig landt onaangekondigd in Zaventem Robby Dierickx

06 januari 2020

15u51 20 Zaventem De C-5M Super Galaxy, het grootste vliegtuig van het Amerikaanse leger, is maandag onaangekondigd geland op de luchthaven van Zaventem. Het toestel was op weg naar de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland, maar kon er door de mist niet landen en hield daarom tijdelijk halt in Zaventem. Een onverwachte hoogdag voor de vliegtuigspotters.

Vijf landingsgestellen, een lengte van 75,53 meter, een hoogte van bijna 20 meter, een spanwijdte van 68 meter en maar liefst 28 wielen: dat de C-5M Super Galaxy van het Amerikaanse leger een spectaculair toestel is, is overduidelijk. De primaire missie van het vliegtuig is het vervoeren van vracht en personeel voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. In het toestel kunnen twee M1 Abrams-tanks vervoerd worden. Afgelopen nacht was de C-5M Super Galaxy onderweg van de Verenigde Staten naar de Ramstein Air Base, de Amerikaanse luchtmachtbasis in het zuidwesten van Duitsland. Door de dichte mist kon het toestel er vanochtend niet landen, waardoor het uitweek naar Zaventem. Daar zette het om 5.50 uur zijn 28 wielen aan de grond.

Vliegtuigspotters

Het nieuws dat het spectaculaire toestel op Brussels Airport stond, ging meteen rond als een lopend vuurtje onder de spotters. Heel wat van hen zakten maandagvoormiddag dan ook naar Zaventem af in de hoop het vliegtuig te kunnen fotograferen. Ook tal van werknemers konden een uniek beeld maken. Rond 13.40 uur steeg de C-5M Super Galaxy uiteindelijk op richting de Ramstein Air Base. Waarom het onderweg was naar de luchtmachtbasis in Duitsland is niet duidelijk.