Ontslagen vakbondsafgevaardigde doet syndicaal werk vanuit mobilhome vóór deuren Econocom Robby Dierickx

21 oktober 2019

13u28 0 Zaventem Een opvallend zicht sinds maandag op de parking van Econocom in de bedrijvenzone Horizon in Zaventem. Een bijna 40 jaar oude mobilhome doet er dienst als tijdelijk syndicaal kantoor van vakbondsafgevaardigde Laurent Vanhaelen, die afgelopen zomer plots ontslagen werd door de directie van het Econocom. “Ondanks dat ontslag wil ik mijn syndicaal werk hier toch voortzetten”, klinkt het.

Op 25 juli kreeg Laurent Vanhaelen (50) naar eigen zeggen totaal onverwacht zijn C4 bij Econocom. Drie weken voor hij er exact twintig jaar zou werken, werd hij aan de deur gezet. “Ik had de laatste tijd enkele pijnpunten aangekaart zoals het uitblijven van een toegang die rolstoeltoegankelijk zou zijn”, vertelt de man. “Drie weken later kreeg ik plots mijn ontslag. De ontslagredenen zijn pure leugens. Dat ik drie weken voor ik twintig jaar in dienst zou zijn bij de firma aan de deur gezet werd, is bovendien geen toeval. Had men nog drie weken gewacht, dan had Econocom een veel hogere ontslagvergoeding moeten betalen.”

In de weken die volgden, eiste de Franstalige christelijke vakbond CNE meermaals dat Laurent Vanhaelen opnieuw in dienst genomen zou worden. Zonder resultaat. Econocom koos ervoor om de (hoge) beschermingsvergoeding te betalen. Dat ontslag weerhoudt Vanhaelen er echter niet van om zijn syndicaal werk verder te zetten. In de gebouwen van Econocom is hij niet meer welkom en dus voert hij dat werk sinds maandag vanuit een mobilhome op de parking uit. “Deze actie heeft maar één belangrijk doel: de werknemers van Econocom informeren en opvangen wanneer ze met syndicale vragen zitten. In mei staan sociale verkiezingen gepland en we willen hen duidelijk maken dat het belangrijk is dat een bedrijf vakbondsafgevaardigden telt. ’s Ochtends worden de werknemers op een ontbijt getrakteerd, ’s middags kunnen ze genieten van een lunch. Ik blijf hier tot en met woensdag staan en nadien trek ik naar advocatenkantoor Claeys en Engels in Oudergem. Dat kantoor verdedigt de belangen van onder meer Econocom.”

Beschermingsvergoeding

De actie wordt ook gesteund door de Nederlandstalige tak van de christelijke vakbond ACV Puls. “Een vakbondsafgevaardigde kan alleen ontslagen worden wanneer er een grote fout gemaakt werd, maar dat was hier niet het geval”, zegt Peter Darin. “Hij kreeg dan wel een beschermingsvergoeding, maar dit bewijst dat er over die vergoeding gediscussieerd moet worden. Bedrijven hebben er blijkbaar geen moeite mee om dat hoge bedrag te betalen. Door Laurent hier vandaag te steunen, willen we aantonen dat we achter een onrechtmatig ontslagen afgevaardigde staan.”

Bij Econocom wil men niet dieper ingaan op de zaak, maar laat men wel weten dat “de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende syndicale vertegenwoordiger beëindigd werd om redenen buiten het kader van zijn syndicaal mandaat”.