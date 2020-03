Ontkennen heeft geen zin: zelfde straf voor handtasdiefstal op luchthaven Wouter Hertogs

10 maart 2020

10u17 0 Zaventem Een Franse veertiger heeft zonder succes verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 15 maanden cel. Ondanks zijn hardnekkig ontkennen kreeg hij toch dezelfde straf.

De man werd in 2015 samen met een kompaan veroordeeld tot 15 maanden cel. Volgens de rechter gingen ze in 2014 op de luchthaven aan de haal met de handtas van een reiziger. Zelf liet hij toen verstek voor de rechtszaak. De andere beklaagde was wel aanwezig en wees hem aan als mededader. “Maar ik heb hier niets mee te maken”, deed de man zijn beklag tegen de rechter, “ik heb nog nooit iets misdaan!” Helemaal klopte dit niet, want in Frankrijk liep hij al een veroordeling op. De rechter achtte ook zijn aandeel bij deze feiten bewezen.