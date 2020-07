Ongeruste buren leiden tot ontmanteling cannabisplantage: tot 3 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

06 juli 2020

10u37 0 Zaventem Twee Albanezen riskeren zware celstraffen voor het exploiteren van een cannabisplantage in Zaventem. “Toch is het duidelijk dat de echt grote jongens hier niet terechtstaan”, aldus de verdediging.

Op 19 februari werd in de Spechtenberg te Sint-Stevens-Woluwe een cannabisplantage opgerold. Ongeruste buren hadden de politie gebeld omdat ze meenden dat er verdachte zaken gebeurden in en rond de woning. Toen de politie ter plaatse kwam, botsten ze op een 24-jarige Albanese man. In de woning werden vervolgens 720 nog niet geoogste cannabisplanten aangetroffen. Enkele dagen later meldde een tweede verdachte zich samen met zijn advocate bij de politie. “Enkele Polen hebben me het voorstel gedaan om dat pand te huren en er een cannabisplantage uit te baten”, gaf hij aan. Door een ongelukkig toeval was hij zijn gsm verloren de dag nadat de cannabisplantage ontmanteld werd. “Geheel ongeloofwaardig natuurlijk”, aldus het parket, “hierdoor hebben we de opdrachtgevers niet kunnen identificeren waardoor enkel zij terechtstaan.” Tegen de man die door de opdrachtgevers was gecontacteerd werd 2 jaar cel gevorderd voor de exploitatie en 1 jaar cel voor de diefstal van de elektriciteit die nodig was voor de plantage. De man die bij het oprollen opgepakt was en die naar eigen zeggen enkel de plantage moest ‘bewaken’ riskeert dan weer 12 maanden voor de exploitatie en 6 maanden voor de elektriciteitsdiefstal.

De verdediging verzocht om een werkstraf. “De grote jongens staan hier niet terecht. Bovendien is een werkstraf constructiever én levert dit geen vermelding op het strafregister op”, klonk het. Uitspraak op 15 juli.