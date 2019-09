Onderhoudswerken Brusselse ring zorgen alleen ’s nachts voor hinder RDK

03 september 2019

Van 9 tot en met 14 september krijgt het wegdek op de Brusselse ring in Zaventem een onderhoudsbeurt. Op 9 en 10 september wordt telkens vanaf 21 uur op de buitenring gewerkt. De aannemer zal in die twee nachten de invoegstrook van de parellelweg van de Brusselse ring naar de buitenring afsluiten. Het verkeer moet er lokaal omrijden. Op 11, 12, 13 en 14 september wordt op de binnenring gewerkt. Het verkeer zal steeds op de ring kunnen blijven rijden, maar er zullen tijdelijk wel rijstroken afgesloten worden. De werken starten telkens om 21 uur en de aannemer zorgt ervoor dat de weg ’s ochtends opnieuw vrij is. Op die manier zal het verkeer overdag over de volledige capaciteit van de weg kunnen beschikken.