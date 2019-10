Onderhandelingen bewakingssector afgesprongen: vrijdag beslissing over acties Robby Dierickx

24 oktober 2019

07u15 0 Zaventem De onderhandelingen over betere werkomstandigheden en hogere premies in de bewakingssector zijn woensdagavond afgesprongen. De vakbonden houden vrijdag een infovergadering met de afgevaardigden over de inhoud van de onderhandelingen en beraden zich over acties. Mogelijk worden luchthavens in de herfstvakantie getroffen.

De veiligheidsagenten vragen al sinds juni om meer koopkracht, betere werkomstandigheden en vooral hogere premies in ruil voor hun flexibiliteit. Maar die onderhandelingen zitten muurvast. Dinsdag voerden de agenten nog actie aan het NAVO-hoofdkwartier in Evere, één van de meest veeleisende klanten van de bewakingssector. Door die actie waren er problemen op Zaventem. Aan de controleposten was het tot twee uur aanschuiven. Woensdag stond een ultieme verzoeningsvergadering gepland, maar die werd ’s avonds zonder resultaat beëindigd.

“Morgen (vrijdag, red.) organiseren we een infovergadering met de afgevaardigden over de inhoud van de onderhandelingen en beraden we ons over eventuele acties”, zegt vakbondssecretaris Steve Rosseel van ACV. Eerder lieten de vakbonden al weten dat de frustraties bij het personeel zo diep zitten dat er mogelijk spontane acties komen.

Als het effectief tot een staking komt, kan dit grote gevolgen hebben voor de luchthavens tijdens de drukke herfstvakantie, maar ook voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge, het NAVO-hoofdkwartier en kerncentrales. Ook winkels komen mogelijk zonder bewakingsagenten te zitten.