Ondergelopen fietssnelweg in Zaventem afgesloten (en daar profiteren de eenden volop van) Robby Dierickx

05 maart 2020

10u59 4 Zaventem Geen fietsers donderdag op de anders zo drukke fietssnelweg tussen Leuven en Brussel in Zaventem, maar wel heel wat eenden. Door de hevige regenval van de voorbije dagen staat de fietssnelweg tussen de Hector Henneaulaan en het wachtbekken immers volledig blank. En daar profiteren de eenden volop van.

Een opvallend zicht voor fietsers die donderdagochtend via de F3-fietssnelweg naar hun werk wilden. Het fietspad werd in Zaventem namelijk ingepalmd door eenden. Over een afstand van zowat dertig meter staat de fietssnelweg volledig blank. Met dranghekken worden fietsers gewaarschuwd voor de overstroming. Zij moeten een ommetje maken via het wandelpad, dat parallel met de fietssnelweg ligt.

De gemeente is op de hoogte van de overstroming. “Maar de zone behoort tot de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt schepen van de Technische Dienst Wim Driesen (Open Vld). “Het is niet de eerste keer dat het fietspad er onder water loopt. We hebben AWV in het verleden al gevraagd om actie te ondernemen, maar dat gebeurde nog niet. Vorig jaar hebben we er zelf een sleuf gegraven om de problemen weg te werken en dat leek te volstaan. Tot nu. We zullen AWV dan ook blijven herinneren aan onze eis om het probleem structureel op te lossen.”