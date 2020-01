Ondanks verbod op vuurwerk geen boetes uitgedeeld: “Politie had te veel ander werk” Robby Dierickx

02 januari 2020

11u37 2 Zaventem Tijdens de overgang van oud naar nieuw heeft de lokale politie van Zaventem niemand op heterdaad kunnen betrappen bij het afschieten van vuurwerk. De agenten hadden het te druk met andere interventies. W anneer ze toch de tijd hadden om uit te rukken voor een oproep over vuurwerk, waren de overtreders al verdwenen.

Het gemeentebestuur van Zaventem liet haar inwoners kort voor de jaarwisseling weten dat er tijdens oudejaarsavond- en nacht een absoluut verbod op het afschieten van vuurwerk zou gelden. Wie het verbod aan zijn laars lapte, riskeerde een GAS-boete tot 350 euro. Bovendien zou het vuurwerk in beslag genomen worden. “Maar uiteindelijk kon niemand op heterdaad betrapt worden”, zegt Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie. “Onze ploegen hadden het druk met andere interventies. Als ze wel even de tijd hadden om uit te rukken na een oproep over overlast door vuurwerk, waren de daders al vertrokken toen de ploeg ter plaatse kwam. We hebben wel de indruk dat er dit jaar minder vuurwerk afgeschoten werd dan bij de vorige jaarwisselingen.”