Oeps, de schapen waren iets te wild: geen kerststal in Zaventem nadat dieren Maria en Jozef vernielen Robby Dierickx

19 december 2019

11u02 0 Zaventem Er komt tijdens deze kerstperiode geen kerststal op het Kerkplein van Zaventem. De reden? De schapen waren vorig jaar iets te wild en hebben enkele van de grote beelden vernield. Ook een deel van de kerststal zelf werd zodanig beschadigd dat de gemeente ervoor koos om het dit jaar zonder stalletje te doen. In de nabijgelegen Sint-Martinuskerk staat vanaf vrijdag wel een kerststal.

Net als in de meeste gemeenten was het ook in Zaventem een traditie om een kerststal op het Kerkplein te plaatsen. “Vorig jaar was dat ook nog het geval, maar toen liep het mis”, zegt schepen Dirk Philips (Open Vld). “De schapen waren iets te bruut en zorgden ervoor dat de kerststal kantelde. Daardoor werden de grote beelden zwaar beschadigd, net als een deel van het stalletje zelf. Daarom hebben we – in samenspraak met de kerkfabriek – beslist om dit jaar geen kerststal op het Kerkplein te plaatsen.”

Zaventemnaars die Maria, Jozef en Jezus wel wil bewonderen dit jaar, kunnen vanaf vrijdag in de nabijgelegen Sint-Martinuskerk terecht. “De kerkfabriek plaatst er immers een prachtige kerststal”, aldus nog schepen Philips. “Voor volgend jaar hebben we ondertussen wel budget vrijgemaakt om een nieuw stalletje te kopen. Daarnaast zullen we ook bekijken om de kerstmarkt volledig te vernieuwen. We denken er onder meer aan om af te stappen van de tentjes. Vorig weekend moesten we de kerstmarkt nog verhuizen en uiteindelijk een dag uitstellen omdat de hevige wind de tenten dreigde weg te blazen. Dat willen we niet meer meemaken.”