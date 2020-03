Nu Brussels Airlines al haar vluchten voor 4 weken schrapt: wat moet u doen wanneer u nog op reis vertrekt of in het buitenland zit? Robby Dierickx

17 maart 2020

14u52 10 Zaventem Vanaf zaterdag stijgt – op een uitzondering na – geen enkel vliegtuig van Brussels Airlines meer op en dit al zeker tot en met 19 april. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekendgemaakt als gevolg van de coronacrisis. Maar wat als u de komende weken met een toestel van Brussels Airlines zou vertrekken en wat indien u momenteel nog in het buitenland zit? Uw krant zocht het voor u uit.

De luchtvaartmaatschappij maakt een onderscheid tussen enerzijds reizigers die nu nog in het buitenland vertoeven en wiens terugvlucht na vrijdag gepland stond, en anderzijds mensen die de komende dagen vanuit België naar het buitenland zouden vertrekken. “We geven voorrang aan die eerste groep omdat het belangrijk is dat zij huiswaarts kunnen keren”, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “Zij – en alleen zij - kunnen ons Service Center (02/723.23.62) telefonisch contacteren, waarna we hen deze week nog naar België proberen te halen. Daarnaast behouden we nog een minimale vliegtuigcapaciteit stand-by voor eventuele repatriëringsvluchten de komende weken. Tot slot kunnen we ze ook nog naar vluchten van onder meer Lufthansa verplaatsen.”

Tot 1 juni omboeken

Reizigers die vóór nu zaterdag nog zouden vertrekken, wordt aangeraden hun vlucht te controleren. Zij moeten er echter rekening mee houden dat het steeds moeilijker wordt om nadien terug te keren naar ons land. Wie tussen nu zaterdag en 30 april zou vertrekken met een toestel van Brussels Airlines, wordt gevraagd om online met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. “Zij krijgen eenmalig de kans om een gratis omboeking te doen”, aldus nog Kim Daenen. “We geven hen tot 1 juni de tijd om ons te contacteren. Ze kunnen hun vlucht omboeken naar een latere datum en met een andere bestemming. Let wel: de nieuwe vlucht kan enkel plaatsvinden tot 1 jaar na de datum waarop het originele ticket gekocht werd. Voor vluchten die dit jaar nog geboekt werden, is het anders. In dat geval is het ticket tot 31 december dit jaar geldig.”

Voorlopig schrapt Brussels Airlines al haar vluchten tot 20 april, maar mogelijk wordt die termijn nog verlengd indien de coronacrisis na de paasvakantie nog niet ingedijkt werd.