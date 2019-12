Nu al tickets te koop voor Nieuwjaarsconcert in Weense stijl Robby Dierickx

Op zondag 6 januari vindt in cultuurcentrum De Factorij in Zaventem het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in Weense stijl plaats. Opnieuw zal het Vlaams-Brabants Symfonie Orkest, met Rik Ghesquière als dirigent, op het podium staan. Het concert start om 11 uur. Wie erbij wil zijn, wacht het best niet te lang, want de plaatsjes zijn elk jaar gegeerd. Kaarten zijn te koop via de website van het cultuurcentrum www.ccdefactorij.be of via de onthaalbalie van het CC.