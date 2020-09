Nu al sneuvelt kerstmarkt: gemeente annuleert spektakel door slechte coronacijfers Robby Dierickx

18 september 2020

14u23 0 Zaventem Met dit weer denken we misschien nog niet aan Kerstmis, maar in Zaventem heeft het schepencollege wel al beslist om de kerstmarkt af te gelasten. De luchthavengemeente telt – net als alle andere gemeenten rondom Brussel – een forse toename van het aantal coronabesmettingen en ziet een kerstmarkt daarom niet zitten. Wel wordt aan een “feeëriek alternatief” gewerkt.

“Rond deze periode staan normaal verschillende avondmarkten gepland, maar door de tweede golf van het coronavirus moesten die allemaal afgelast worden”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Om diezelfde reden hebben we nu al beslist dat ook de kerstmarkt midden december niet kan doorgaan. Ik verwacht namelijk niet dat de cijfers binnen enkele weken plots veel beter zullen zijn. Het zou dan ook niet verantwoord zijn om in december honderden mensen samen te brengen. De kerstmarkt moet een plek zijn waar inwoners gezellig samen kunnen zijn en een glaasje kunnen drinken. Lukt dat niet, dan organiseer je beter geen kerstmarkt. Daarom hebben we nu al beslist om alles af te gelasten.”

Holemans benadrukt echter wel dat de gemeente aan een alternatief werkt. “We willen iets feeërieks uitwerken zodat de Zaventemnaar toch nog een mooie Kerst kan beleven”, klinkt het. “Wat dat zal zijn, zal de komende weken moeten blijken.”

Musical

Ondertussen staat het ook vast dat er dit jaar geen gemeentelijke musical komt. Die had normaal midden maart moeten plaatsvinden, maar werd net voor de lockdown afgelast en verplaatst naar eind september. Door de tweede besmettingsgolf zal er ook eind deze maand niet opgetreden kunnen worden. “December was een nieuw alternatief, maar ook dat zal niet lukken gezien de huidige cijfers. De kans dat we begin volgend jaar kunnen optreden, lijkt me ook relatief klein. We zullen het dus hoogstwaarschijnlijk zonder gemeentelijke musical moeten stellen”, besluit de burgemeester, zelf ook één van de vaste deelnemers aan het spektakel.