Nooit een drugstransport ontdekt...en toch riskeert bende tot 5 jaar cel WHW

09 september 2019

18u06 0 Zaventem Tegen het Nederlandse en Belgische luik van een grote drugsbende zijn gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar gevorderd. Tien beklaagden zouden zowel via de haven van Antwerpen als via de luchthaven van Zaventem cocaïne en cannabis ingevoerd hebben. Opvallend: geen enkel drugstransport werd onderschept door de politie.

In 2013 startte het onderzoek toen de politie te horen kreeg dat een Hollandse vijftiger, met als bijnamen ‘de oude’ en ‘de grootvader’ opnieuw actief was. In hert verleden was hij nochtans al veroordeeld voor drugtransporten via Brussels Airport. Meteen werd besloten de man af te luisteren en op basis van die taps werd vervolgens een criminele organisatie met twee takken, een Belgische en een Nederlandse, in kaart gebracht.

Tussen augustus 2014 en februari 2015 zou de organisatie verschillende drugtransporten georganiseerd hebben, zowel via de luchthaven Brussels Airport, als via de haven van Antwerpen en via vrachtwagens op de weg. Er zou zowel cocaïne uit Zuid-Amerika als cannabis uit Marokko ingevoerd zijn. Dat het om een professionele bende ging bleek volgens het parket uit enkele elementen. “Ze gebruikten codetaal en wasten de opbrengst wit via de aankoop van edelstenen in de Verenigde Arabische Emiraten”, klonk het.

De verdediging vroeg dan weer de onontvankelijkheid van de strafvordering. “In dit dossier zijn er vooral veel vragen. Wie transporteerde? Wat werd er getransporteerd? Drugs? Wapens? Op welke manier gebeurden de transporten? Er is geen enkel materieel bewijs van enig transport, er zijn afgeluisterde gesprekken maar niets wijst erop dat er ook maar één transport effectief heeft plaatsgevonden. Hoogstens ging het om voorbereidende handelingen, en die waren niet strafbaar”, pleitten hun advocaten. Het vonnis valt begin oktober.