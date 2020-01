Noodplanningscoördinatoren van drie gemeenten gaan nauwer samenwerken Robby Dierickx

03 januari 2020

13u42 0 Zaventem De noodplanningscoördinatoren van Zaventem, Steenokkerzeel en Machelen gaan nauwer samenwerken om bij rampen beter te kunnen anticiperen. Voorts zorgt de samenwerking ervoor dat er in de drie gemeenten voortdurend een noodplanningscoördinator aanwezig is.

Vandaag telt de gemeente Zaventem één noodplanningscoördinator, terwijl Machelen en Steenokkerzeel één gedeelde coördinator hebben. “Uiteraard kunnen zijn onmogelijk 24 uur op 24 ingezet worden aangezien ze ook soms vakantie hebben of ziek vallen”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Daarom zullen de noodplanningscoördinatoren voortaan hun afwezigheden op elkaar afstemmen, zodat er telkens één van hen inzetbaar is in de drie gemeenten. In geval van een ramp zal de noodplanningscoördinator werken onder het gezag van de gemeente waar de ramp zich voorgedaan heeft en krijgt ook toegang tot de crisisruimte, commandopost en alle mogelijke informatie in verband met de gemeentelijke noodplanning.”

Oefeningen

Daarnaast kunnen ze mekaar ook bijstaan, aangezien er bij grote rampen soms meerdere coördinatoren nodig zijn. Ze kunnen mekaar ook ondersteunen bij de organisatie en uitwerking van oefeningen, de opmaak van de nood- en interventieplannen en het opvolgen van de vergaderingen van de veiligheidscellen. “De deelnemende gemeenten werken nu uniforme werkmethodieken en een gedeeld gegevensbeheer uit, zodat de noodplanningscoördinatoren in elke gemeente met dezelfde middelen kunnen werken. Zo verloopt de operationele samenwerking vlot en is de continuïteit maximaal gegarandeerd”, besluit Holemans.