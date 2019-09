Nog tien maanden langer vluchtelingen in Zaventem: opvangcentrum tot juni open Robby Dierickx

05 september 2019

14u08 0 Zaventem Het open opvangcentrum voor vluchtelingen in bedrijvenpark Keiberg in Zaventem blijft tien maanden langer dan eerder gepland open. Daarvan bracht Fedasil de gemeente donderdag op de hoogte. In eerste instantie zou het opvangcentrum tot vorige maand open blijven.

Begin dit jaar opende Fedasil voor de tweede keer in enkele jaren tijd een tijdelijk open asielcentrum in een voormalig ING-gebouw in de Excelsiorlaan in Zaventem. Met de gemeente werd een akkoord bereikt om er tot augustus maximaal 200 vluchtelingen in onder te brengen. Eind vorige week was het voor de gemeente echter nog onduidelijk of en wanneer het vluchtelingencentrum zou sluiten. “We namen dan ook contact op met Fedasil en vandaag (donderdag, red.) kregen we te horen dat het vluchtelingencentrum tot juni open blijft”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “De nood aan opvangplaatsen blijft immers hoog.”

Het schepencollege heeft er in principe niets op tegen dat er nog tien maanden langer vluchtelingen opgevangen zullen worden, maar betreurt wel dat het zelf moest nagaan wanneer het centrum zou sluiten. “Het kan niet dat we uit eigen beweging contact met Fedasil moeten opnemen”, aldus nog Holemans. “Maar intussen kregen we de nodige excuses. De voorbije maanden waren er geen noemenswaardige problemen in en rond het vluchtelingencentrum en de samenwerking tussen de medewerkers van Fedasil en onze gemeentediensten verloopt ook vlot in het centrum.”