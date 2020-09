Nog steeds onduidelijkheid over zwaar ongeval Nossegem: fietser (20) overleden, motorrijder (25) nog in coma Stephanie Romans

22 september 2020

16u29 3 Zaventem Er is nog steeds veel onduidelijkheid over het ongeval tussen een motorrijder en een fietser van afgelopen donderdag. Uit onderzoek van de verkeersdeskundige blijkt dat de twee in dezelfde richting reden toen ze botsten. De fietser (20) is na het ongeval aan zijn verwondingen overleden, de motorrijder (25) ligt volgens het parket nog in coma.

Het parket van Halle-Vilvoorde doet nog altijd onderzoek naar het ongeval op de Leuvensesteenweg in Nossegem. Daar botsten vorige week donderdag een fietser en een motorrijder tegen elkaar, in de buurt van het kruispunt met de Mechelsesteenweg. “De klap had ernstige gevolgen”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau: “Beide slachtoffers werden weggeslingerd na de aanrijding.” De hulpdiensten brachten hen naar het ziekenhuis. “Helaas is de fietser overleden. De andere betrokkene ligt nog in coma.”

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om uit te zoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. “Dat is momenteel nog steeds niet duidelijk.”