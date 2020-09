Nog slechts vier verdachten vervolgd voor diamantroof Brussels Airport HAA

15 september 2020

10u11

Bron: Belga 1 Zaventem In het proces over de diamanroof op Brussels Airport vervolgt het parket-generaal nog slechts vier verdachten. Dat heeft het parket-generaal zonet meegedeeld.

De overval op Brussels Airport werd gepleegd door minstens acht gewapende en gemaskerde mannen. Die drongen het luchthaventerrein binnen en reden tot aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss, waar een waardetransport van Brink's stond.

19 verdachten

De overvallers haalden 121 colli's met voornamelijk diamanten ter waarde van meer dan 30 miljoen euro uit het vliegtuig en gingen er vervolgens vandoor.





Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde uiteindelijk 19 verdachten, maar de rechtbank oordeelde in mei 2018 dat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren om de verdachten te veroordelen en sprak 18 personen vrij. Het aandeel van Fransman Marc Bertoldi werd toen afgesplitst, omdat de man voor andere feiten in Frankrijk in de cel zat. Hij werd wel veroordeeld tot vijf jaar cel.

Bijkomend onderzoek

Het parket-generaal ging in beroep tegen de 18 vrijspraken en had bijkomend onderzoek bevolen, onder meer in Marokko. Dat bijkomend onderzoek in Marokko kon niet uitgevoerd worden, zo maakte het parket-generaal vandaag bekend. Het heeft daarom beslist nog slechts vier van de 18 verdachten te vervolgen.

De burgerlijke partijen moeten nu tegen 19 oktober beslissen of ze het parket-generaal volgen, dan wel toch nog de veroordeling vragen van alle 18 verdachten. Op die datum zal ook beslist worden wanneer het proces in beroep zal plaatsvinden.