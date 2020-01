Nog onduidelijk wanneer postkantoor Zaventem kan heropenen na plofkraak Robby Dierickx

15 januari 2020

13u22 3 Zaventem Een dag nadat het postkantoor langs de Leuvensesteenweg in Zaventem getroffen werd door een plofkraak is het nog onduidelijk wanneer de deuren heropend kunnen worden. Volgens bpost moet de schade nog opgemeten worden en zijn er vervolgens nog enkele herstellingen nodig.

Dinsdagochtend rond 4.30 uur drongen dieven het kantoor van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem binnen. Daar bliezen ze een geldautomaat op, volgens het parket gebeurde dat met gas. De politie kwam massaal ter plaatse, maar de daders waren al verdwenen. Volgens bpost ontploften de inktcassettes, waardoor het gestolen geld waardeloos is. Maar de daders lieten wel een spoor van vernieling achter in het gebouw. Zo werd een muur weggeblazen door de hevige klap van de ontploffing veroorzaakte een brandje rook- en vuurschade. Ook moeten de draaideuren aan de inkom hersteld worden.

Herstellingswerken

“Het kantoor blijft dus nog enkele dagen dicht”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost. “Wanneer we de deuren kunnen heropenen, is nog niet duidelijk. Dat zal namelijk afhangen van de totale schade en de nodige herstellingswerken. Tot dan moeten klanten die een pakje besteld hebben dat ophalen in een ander postkantoor of bij een postpunt in de buurt.”

Ondertussen loopt het onderzoek naar de daders nog verder. Of er een link is met de plofkraken die de voorbije maanden in Limburg en de Antwerpse Kempen gepleegd werden, is nog niet duidelijk.