Nog niet alle vergunningen binnen: trambus rijdt pas in december tussen Jette en luchthaven Robby Dierickx

12 september 2019

09u51 0 Zaventem De eerste trambussen van De Lijn hadden eigenlijk deze maand tussen Jette en Brussels Airport moeten rijden, maar omdat enkele vergunningen nog niet afgeleverd werden, loopt het project drie maanden vertraging op. Pas in december zal de trambus reizigers vervoeren.

De trambus zal ingezet worden op de lijn 820, die Jette via Vilvoorde met Brussels Airport verbindt. Het is echter pas de eerste keer dat er trambussen rijden in ons land, waardoor verschillende vergunningen en speciale toelatingen nodig zijn. Op enkele van die vergunningen is het echter nog wachten. De deadline van de eerste rit deze maand kan daardoor niet gehaald worden.

De vervoersmaatschappij verwacht dat de eerste reizigers in december kennis kunnen maken met de trambus. “Een aantal vergunningen zit nog in de pijplijn”, klinkt het bij De Lijn. “Zodra de laatste toelatingen binnen zijn, hebben we nog een maand werk met de laatste voorbereidingen.”

137 plaatsen

Daarnaast worden nog enkele kleine infrastructurele ingrepen gepland zodat de trambus binnenkort vlot kan doorstromen. Het gaat om werken waarvoor geen vergunningen nodig zijn. De Lijn laat nog weten dat de eerste testritten vlot verliepen. Op termijn moeten de veertien trambussen, die om het kwartier zullen rijden, dagelijks zowat 10.000 wagens uit het verkeer halen. Elke trambus telt 137 plaatsen: 51 zit- en 86 staanplaatsen.