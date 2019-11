Nog geen oplossing voor Tweedekanshoekje: “Maar ten laatste midden december duidelijkheid” Robby Dierickx

26 november 2019

10u25 0 Zaventem Nog drie keer kunnen de vrijwilligers de deuren van hun kringloopwinkel Tweedekanshoekje in het voormalige vredegerecht in de Vilvoordelaan in Zaventem openen, maar na 14 december moeten ze noodgedwongen verhuizen. Naar waar is nog niet duidelijk. “Maar ten laatste midden december hakken we de knoop door”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

De toekomst van het Tweedekanshoekje was maandag één van de onderwerpen tijdens het schepencollege. De vrijwilligers hadden gehoopt dat ze deze week meer duidelijkheid over hun toekomst zouden krijgen. Op zaterdag 14 december mogen ze immers voor het laatst gebruik maken van het voormalige vredegerechtsgebouw, dat recent verkocht werd. Een oplossing is er echter nog niet. “Maar we zijn binnen het schepencollege de verschillende opties aan het wikken en wegen”, laat burgemeester Holemans weten. “Het heeft geen zin om de vrijwilligers opnieuw ergens tijdelijk onderdak te bieden, dus we gaan op zoek naar een structurele oplossing. Ten laatste midden december komen we met een oplossing naar buiten, zodat de vrijwilligers niet in de koude komen te staan.”

Zoekmand

Daarnaast wil de gemeente bekijken of het Tweedekanshoekje en de Zoekmand, een soortgelijk initiatief, op termijn kunnen samenwerken of zelfs samensmelten. “De Zoekmand zit momenteel in de voormalige gemeenteschool in de Desmedtstraat, maar die gebouwen worden binnen een jaar ook verkocht. Het zou dus ideaal zijn indien het Tweedekanshoekje en De Zoekmand ergens samen onderdak kunnen krijgen.”

Het voormalige vredegerecht, dat al jaren in een slechte staat verkeert, wordt in de toekomst afgebroken en vervangen door hoogstwaarschijnlijk winkels en appartementen.