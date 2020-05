Nog geen boetes voor voetgangers die zonder mondmasker door spoortunnel wandelen Robby Dierickx

06 mei 2020

16u15 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft voorlopig nog geen boetes uitgedeeld aan voetgangers die zonder mondmasker door de tunnel onder de treinsporen liepen. Het merendeel van de wandelaars droeg een masker. “De ‘overtreders’ waren dan weer vaak 70-plussers die nog niet op de hoogte waren van de maatregel”, aldus de politie. De komende dagen zal men wel steeds strenger optreden.

Maandag zorgde de bekendmaking dat mondmaskers voortaan ook in de tunnel onder de treinsporen in Zaventem, die vaak door niet-treinreizigers gebruikt wordt om van de noordelijke kant van de luchthavengemeente naar de zuidelijke te gaan of omgekeerd, voor wat opschudding. De politie liet weten dat er pas vanaf woensdag boetes uitgeschreven zouden worden indien mensen zonder mondmasker door de tunnel wandelen.

Vaak 70-plussers

Toch werden woensdag nog geen overtreders beboet. “Het gaat namelijk vaak over 70-plussers die niet altijd op de hoogte zijn van de nieuwe maatregel”, legt Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie uit. “Daarom geven we hen nog wat extra tijd om te wennen aan de richtlijn. Tijdens de patrouilles ter plaatse bleek trouwens ook dat de meeste mensen zich wel aan de maatregel hielden. De komende dagen zullen we wel steeds strenger optreden en zullen overtreders zich alsnog aan een pv mogen verwachten.”

Om voetgangers duidelijk te maken dat een mondmasker verplicht is, werden informatiebrieven in de tunnel opgehangen.