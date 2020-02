Nog enkele tafels vrij op jubileumeditie quiz ouderraad Zavo Robby Dierickx

05 februari 2020

Op zaterdag 8 februari organiseert de ouderraad van de basisschool van het Zavo in Zaventem haar tiende quizavond met streekbieren. Ondertussen zijn al tachtig ploegen ingeschreven, maar er zijn nog enkele tafels vrij. Deelnemende ploegen, die met maximaal vijf personen mogen opdagen, betalen 25 euro. De quiz start om 20 uur op de campus in de Hoogstraat. Tussen het denken door kunnen de deelnemers proeven van allerlei streekbieren. Inschrijven kan via www.ouderraadzavobasis.be.