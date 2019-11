Nieuwe ‘Wegwijzer voor Ouders’ van Huis van het Kind is gids voor jonge ouders Robby Dierickx

05 november 2019

14u55 0 Zaventem Het Huis van het Kind heeft een nieuwe brochure ‘Wegwijzer voor Ouders’ gelanceerd en hoopt (jonge) ouders daarmee een handje te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. De brochure geeft onder meer tips over kinderopvang, maar ook over inschrijvingen in scholen.

“Het unieke aan een Huis van het Kind is dat het een brug vormt tussen opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt zijn”, zegt schepen van Welzijn Dirk Philips (Open Vld). “Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen.”

Om (jonge) ouders wat te helpen bij de vele verplichtingen die na de geboorte van een kind op hen afkomen, heeft het Huis van het Kind nu een nieuwe brochure ‘Wegwijzer voor Ouders’ gelanceerd. Daarin worden alle kleine en grote vragen over het opvoeden van kinderen beantwoord. Zo geeft de brochure onder meer tips over het vinden van kinderopvang, wanneer je je kind in een school moet inschrijven en op welke toelages de ouders recht hebben. Wegwijzer voor Ouders is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in de Desmedtstraat 52 in Zaventem.