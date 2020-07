Nieuwe verkeersknoop moet reis naar luchthaven vlotter en veiliger maken Stephanie Romans Robby Dierickx

19 juli 2020

12u03 1 Zaventem Het knooppunt van de Brusselse Ring en de A201 naar de luchthaven van Zaventem gaat er over een paar jaar heel anders uitzien. De herinrichting van de grote turbineknoop start in 2022. Er komt een uniek op- en afrittensysteem voor in de plaats. “Een primeur in België.”

Het knooppunt dat de Ring rond Brussel verbindt met de luchthavensite en de Leopold III-laan ziet er op de kaart uit als een wirwar. Met de Hector Henneaulaan, de verbinding met de E19 en de R22 die vlakbij of door het knooppunt lopen is de situatie onveilig en slecht voor de doorstroming.

De Vlaamse regering besliste vandaag om de verkeersknoop volledig te vernieuwen. “De knoop is eigenlijk op bepaalde takken te groot in verhouding met het verkeer dat erover moet", zegt de Werkvennootschap, dat het project coördineert. “De bestaande ‘turbineknoop’ verdwijnt. Er komt een Belgische primeur in de plaats: een Single Point Interchange. Dat is een unieke manier om het complex te organiseren.”

Minder files

Op zo'n SPI komt al het verkeer in het midden samen op één kruispunt met verkeerslichten. Die aanpak heeft verschillende voordelen, volgens de Werkvennootschap. De capaciteit is groter ten opzichte van een klassiek op- en afrittencomplex en het verkeer kan ook beter worden gedoseerd. Dat leidt tot een betere doorstroming met minder files.

De SPI is bovendien relatief compact. Dat levert ruimte op voor een tunnel en brug voor de Luchthaventram, een tunnel voor de Ringtrambus en fietsnelwegen. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD): “De regio rond de A201 en de luchthavensite is een belangrijke economische cluster, en we willen maximaal inzetten op de multimodale bereikbaarheid.”

Stadsboulevard

De A201 wordt na de herinrichting, in lijn met de Brusselse visie, een stadsboulevard waar ook de maximumsnelheid lager komt te liggen. In een beweging worden ook een aantal prioritaire bruggen vernieuwd, die momenteel in slechte staat zijn. Door de herinrichting kan ook de Woluwe kan worden opengelegd.

Als alles goed gaat starten de werken in 2022. De Vlaamse regering investeert 200 miljoen euro in de heraanleg.