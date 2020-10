Nieuwe taskforce op Zaventem stoomt scenario’s klaar om coronavaccins te importeren en exporteren Robby Dierickx

08 oktober 2020

16u05 0 Zaventem Brussels Airport en Air Cargo Belgium hebben een taskforce opgericht met als doel de verschillende types coronavaccins op een veilige en efficiënte manier te kunnen importeren en exporteren. BRUcure moet onder meer de scenario’s voor het transport van de vaccins uitwerken.

Met de oprichting van de taskforce stoomt Brussels Airport zich klaar om de eerste vaccins tegen COVID-19 te ontvangen en te vervoeren. “Als voorkeursluchthaven in Europa voor transport van temperatuurgevoelige producten investeert Brussels Airport al meer dan tien jaar continu in de dienstverlening en producten op maat van de farmaceutische sector, een van de sleutelsectoren in ons land”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “Speciaal voor het COVID-19-vaccin hebben we samen met onze community partner Air Cargo Belgium de Taskforce BRUcure in het leven geroepen, om in samenwerking met de grote vaccinproducenten een correct en snel transport op onze luchthaven te garanderen.”

Droogijs

Concreet worden alle scenario’s voor de verschillende types vaccins in kaart gebracht. Dat gebeurt in samenspraak met de farmaceutische producenten waarmee de luchthaven samenwerkt. Elk type vaccin vraagt immers een andere vorm van transport, verpakking en stockage. Zo zullen sommige vaccins op droogijs vervoerd moeten worden, terwijl andere vaccins de gebruikelijke 2 tot 8 graden Celsius koeling zullen vereisen. Ook de productieplaats van de vaccins, het aantal doses per persoon en het volume dat een vrachtpallet met vaccins inneemt rekening houdend met de verpakking worden in kaart gebracht in de verschillende scenario’s zodat er snel geschakeld kan worden eens het vaccin er is.

“Dankzij de uitgebreide ervaring van onze community met transport van vaccins, in het bijzonder het ebola-vaccin op droogijs, en de jarenlange samenwerking kan onze cargogemeenschap nu al een robuust logistiek platform aanbieden om alle types COVID-19-vaccins te importeren en exporteren”, zegt Geert Keirens van Air Cargo Belgium.